Пермяк получил 40 тысяч рублей из-за молчания полиции

В суде удовлетворили иск частично Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяк подал в суд на главное управление МВД по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения. В итоге 40 тысяч рублей должен будет заплатить Минфин РФ, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Суд решил исковое заявление Лешкова Д. В. о присуждении компенсации за нарушение сроков исполнения судебных актов в разумный срок удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Лешкова Д. В. компенсацию за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок в размере 40 000 рублей», — говорится на сайте.

Ранее пермяк обращался в краевое управление МВД, но не получил ответа. Тогда он обратился в Свердловский районный суд, который обязал полицию заявление рассмотреть и дать ответ. Но и это решение в главке проигнорировали. В итоге краевой суд взыскал в пользу истца денежную компенсацию.