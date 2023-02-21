21 февраля 2023

Пермяк получил 40 тысяч рублей из-за молчания полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
В суде удовлетворили иск частично Фото:

Пермяк подал в суд на главное управление МВД по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения. В итоге 40 тысяч рублей должен будет заплатить Минфин РФ, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Суд решил исковое заявление Лешкова Д. В. о присуждении компенсации за нарушение сроков исполнения судебных актов в разумный срок удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Лешкова Д. В. компенсацию за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок в размере 40 000 рублей», — говорится на сайте.

Ранее пермяк обращался в краевое управление МВД, но не получил ответа. Тогда он обратился в Свердловский районный суд, который обязал полицию заявление рассмотреть и дать ответ. Но и это решение в главке проигнорировали. В итоге краевой суд взыскал в пользу истца денежную компенсацию.

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Пермяк подал в суд на главное управление МВД по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения. В итоге 40 тысяч рублей должен будет заплатить Минфин РФ, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил исковое заявление Лешкова Д. В. о присуждении компенсации за нарушение сроков исполнения судебных актов в разумный срок удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Лешкова Д. В. компенсацию за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок в размере 40 000 рублей», — говорится на сайте. Ранее пермяк обращался в краевое управление МВД, но не получил ответа. Тогда он обратился в Свердловский районный суд, который обязал полицию заявление рассмотреть и дать ответ. Но и это решение в главке проигнорировали. В итоге краевой суд взыскал в пользу истца денежную компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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