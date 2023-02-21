«Коммерсант»: олимпийские объекты в Сочи передадут экс-министру Ткачеву

22 февраля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Олимпийский портфель Ткачева оценивают примерно в 42 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Олимпийские объекты в Сочи может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ семья бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Речь идет о недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей. «Компания семьи Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на два источника. По словам одного из источников, это будет перекредитование в другом банке, которому перейдут активы. ВЭБ.РФ и Mantera (управляет гостиничными активами Ткачева) не прокомментировали информацию. Общий объем финансирования, который ВЭБ выделила на олимпийские объекты в Сочи, достиг 240 млрд долларов. Корпорация выделила деньги на 17 объектов. Кредиты на олимпийские объекты выдавали на рыночных условиях, но со временем ставку снизили до 2,5% и предусматривала отсрочку по выплате долга, рассказал источник.

Олимпийские объекты в Сочи может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ семья бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Речь идет о недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей. «Компания семьи Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника. По словам одного из источников, это будет перекредитование в другом банке, которому перейдут активы. ВЭБ.РФ и Mantera (управляет гостиничными активами Ткачева) не прокомментировали информацию. Общий объем финансирования, который ВЭБ выделила на олимпийские объекты в Сочи, достиг 240 млрд долларов. Корпорация выделила деньги на 17 объектов. Кредиты на олимпийские объекты выдавали на рыночных условиях, но со временем ставку снизили до 2,5% и предусматривала отсрочку по выплате долга, рассказал источник.