21 февраля 2023

«Коммерсант»: олимпийские объекты в Сочи передадут экс-министру Ткачеву

© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи, олимпийский огонь, отражение, велосипедист, сочи, флаги
Олимпийский портфель Ткачева оценивают примерно в 42 млрд рублей Фото:

Олимпийские объекты в Сочи может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ семья бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Речь идет о недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей.

«Компания семьи Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника.

По словам одного из источников, это будет перекредитование в другом банке, которому перейдут активы. ВЭБ.РФ и Mantera (управляет гостиничными активами Ткачева) не прокомментировали информацию.

Общий объем финансирования, который ВЭБ выделила на олимпийские объекты в Сочи, достиг 240 млрд долларов. Корпорация выделила деньги на 17 объектов. Кредиты на олимпийские объекты выдавали на рыночных условиях, но со временем ставку снизили до 2,5% и предусматривала отсрочку по выплате долга, рассказал источник.

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Олимпийские объекты в Сочи может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ семья бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Речь идет о недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей. «Компания семьи Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника. По словам одного из источников, это будет перекредитование в другом банке, которому перейдут активы. ВЭБ.РФ и Mantera (управляет гостиничными активами Ткачева) не прокомментировали информацию. Общий объем финансирования, который ВЭБ выделила на олимпийские объекты в Сочи, достиг 240 млрд долларов. Корпорация выделила деньги на 17 объектов. Кредиты на олимпийские объекты выдавали на рыночных условиях, но со временем ставку снизили до 2,5% и предусматривала отсрочку по выплате долга, рассказал источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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