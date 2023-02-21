Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора ко Дню защитника Отечества

Телебашня окрасится в цвет триколора в 19.00 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская телебашня поздравит мужчин с 23 февраля, всероссийским Днем защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа с надписью «С Днем защитника Отечества!» со звездами появится на телебашне в 19.00 23 февраля, сообщается на сайте мэрии.

«Телебашня филиала РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне в 19-00», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

День защитника Отечества отмечается в России и как военный праздник, и как день мужчин — защитников родины. По этой причине, традиционно, на челябинской телебашне можно будет увидеть не только военную тематику, но и цвета российского флага. Также на сайте мэрии отмечается, по случаю праздника 23 февраля 23 телебашни РТРС в разных городах страны включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.