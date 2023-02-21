21 февраля 2023

Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора ко Дню защитника Отечества

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Телебашня окрасится в цвет триколора в 19.00 23 февраля Фото:

Челябинская телебашня поздравит мужчин с 23 февраля, всероссийским Днем защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа с надписью «С Днем защитника Отечества!» со звездами появится на телебашне в 19.00 23 февраля, сообщается на сайте мэрии.

«Телебашня филиала РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне в 19-00», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

День защитника Отечества отмечается в России и как военный праздник, и как день мужчин — защитников родины. По этой причине, традиционно, на челябинской телебашне можно будет увидеть не только военную тематику, но и цвета российского флага. Также на сайте мэрии отмечается, по случаю праздника 23 февраля 23 телебашни РТРС в разных городах страны включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.

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Челябинская телебашня поздравит мужчин с 23 февраля, всероссийским Днем защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа с надписью «С Днем защитника Отечества!» со звездами появится на телебашне в 19.00 23 февраля, сообщается на сайте мэрии. «Телебашня филиала РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне в 19-00», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». День защитника Отечества отмечается в России и как военный праздник, и как день мужчин — защитников родины. По этой причине, традиционно, на челябинской телебашне можно будет увидеть не только военную тематику, но и цвета российского флага. Также на сайте мэрии отмечается, по случаю праздника 23 февраля 23 телебашни РТРС в разных городах страны включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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