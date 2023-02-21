Сотрудники ГИБДД просят курганцев оставаться в ближайшие дни дома

В Кургане ожидают снегопад и резкие перепады температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской Госавтоинспекции предупредили местных жителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за погодных условия и порекомендовали остаться дома в ближайшие дни. Информация об этом сообщается в группе «ГИБДД45» в социальной сети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекторы предупреждают водителей о том, что снегопад и резкие перепады температуры могут осложнить ситуацию на дороге и призывают быть предельно внимательными. По возможности отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, не брать в поездки детей», — указано в посте ведомства.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, в Курганской области с 23 по 28 февраля прогнозируют снегопад и перепады температур от +1 градуса до -14 градусов. В ГИБДД также добавили, что при таких погодных условиях важно соблюдать ПДД. «Увеличить дистанцию между автомобилями, отказаться от опасных маневров, увеличить боковой интервал, чтобы не было столкновения при потере устойчивости транспортного средства», — пояснили госавтоинспекторы. Курганским пешеходам порекомендовали воздержаться от перехода дорог в неположенных местах, а также использовать в одежде светоотражающие элементы.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило курганцев о снеге и гололедице. Курганцам также порекомендовали не покидать дома в ближайшее время.