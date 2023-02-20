20 февраля 2023

МЧС предупредило курганцев о снеге и гололедице

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В курганском МЧС выступили с предупреждением из-за изменения погоды Фото:

В Главном управлении МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах. Информация опубликована на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

«По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Курганской области ожидается снег, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности», — указано в опубликованном сообщении. В такую погоду курганцев просят отказаться от поездок на личном транспорте. Также в Курганском ГУ МЧС советуют в гололедицу выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги и обходить опасные места.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Курганской области предупредила водителей об изменении погоды. В ближайшие дни в регионе может выпасть обильный мокрый снег, температура поднимется до плюсовых значений.

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В Главном управлении МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах. Информация опубликована на официальном сайте чрезвычайного ведомства. «По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Курганской области ожидается снег, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности», — указано в опубликованном сообщении. В такую погоду курганцев просят отказаться от поездок на личном транспорте. Также в Курганском ГУ МЧС советуют в гололедицу выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги и обходить опасные места. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Курганской области предупредила водителей об изменении погоды. В ближайшие дни в регионе может выпасть обильный мокрый снег, температура поднимется до плюсовых значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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