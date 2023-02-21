Водителей ЯНАО массово проверят на трезвость

Проверка водителей будет проходить с 22 по 26 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД массово проверят водителей ЯНАО на трезвость в праздничные выходные. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

«Накануне праздника водителей Ямала массово проверят на трезвость. Отмечать предстоящие праздники можно по-разному, но после употребления спиртных напитков за руль автомобиля садиться нельзя никому», — говорится в сообщении.

Проверка будет проходить с 22 по 26 февраля на территории всех муниципалитетов и на автодороге «Сургут-Салехард». «Сплошной проверке подвергнутся все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе сотрудники ГИБДД задержали подростка, который водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель не имел водительских прав.