21 февраля 2023
20 февраля 2023

Водителей ЯНАО массово проверят на трезвость

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Проверка водителей будет проходить с 22 по 26 февраля Фото:

Сотрудники ГИБДД массово проверят водителей ЯНАО на трезвость в праздничные выходные. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

«Накануне праздника водителей Ямала массово проверят на трезвость. Отмечать предстоящие праздники можно по-разному, но после употребления спиртных напитков за руль автомобиля садиться нельзя никому», — говорится в сообщении.

Проверка будет проходить с 22 по 26 февраля на территории всех муниципалитетов и на автодороге «Сургут-Салехард». «Сплошной проверке подвергнутся все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе сотрудники ГИБДД задержали подростка, который водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель не имел водительских прав.

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Сотрудники ГИБДД массово проверят водителей ЯНАО на трезвость в праздничные выходные. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. «Накануне праздника водителей Ямала массово проверят на трезвость. Отмечать предстоящие праздники можно по-разному, но после употребления спиртных напитков за руль автомобиля садиться нельзя никому», — говорится в сообщении. Проверка будет проходить с 22 по 26 февраля на территории всех муниципалитетов и на автодороге «Сургут-Салехард». «Сплошной проверке подвергнутся все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе сотрудники ГИБДД задержали подростка, который водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель не имел водительских прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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