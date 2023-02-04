В ЯНАО пьяный подросток ездил без прав

05 февраля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД отстранили подростка от управления автомобилем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял подросток 2006 года рождения с признаками алкогольного опьянение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня рано утром автоинспекторами Пуровского района было остановлено транспортное средство „ВАЗ 2111“. Как выяснилось молодой человек, 2006 года рождения, прав управления ни когда не имел, зато имел явные признаки опьянения», — говорится в записи. Сотрудники ГИБДД отстранили молодого человека от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) двое молодых людей, в течение месяца, совершили грабеж и угнали машину. На юных грабителей заведено уголовное дело по статьям грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дело направлено на рассмотрение в суд.

В Пуровском районе (ЯНАО) сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял подросток 2006 года рождения с признаками алкогольного опьянение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня рано утром автоинспекторами Пуровского района было остановлено транспортное средство „ВАЗ 2111“. Как выяснилось молодой человек, 2006 года рождения, прав управления ни когда не имел, зато имел явные признаки опьянения», — говорится в записи. Сотрудники ГИБДД отстранили молодого человека от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) двое молодых людей, в течение месяца, совершили грабеж и угнали машину. На юных грабителей заведено уголовное дело по статьям грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дело направлено на рассмотрение в суд.