«Курганстальмост» отремонтирует дорогу в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» отремонтирует автомобильную дорогу по направлению Шмаково — Галишово — Менщиково (Кетовский округ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее сообщалось, что из-за ее плохого состояния единственный перевозчик отказывался выходить на маршрут.

«В деревне Галишово завезли много щебенки. Готовятся ремонтировать дорогу. Подрядной организацией выступает „Курганстальмост“. Планируется обновить щебеночное покрытие на трассе протяженностью более 17 километров», — передал корреспондент.

В сентябре 2022 года «Курганавтодор» заключил контракт с заводом «Курганстальмост» на приведение в нормативное состояние существующего щебеночного покрытия площадью 42 тысячи квадратных метров. Согласно контракту, стоимость ремонтных работ оценивается в 25 млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Курганстальмост», чтобы выяснить сроки начала непосредственных работ и их окончания. На момент публикации ответ не был получен.

Несколько лет назад жители деревни Галишово писали коллективное обращение в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с просьбой сделать асфальт от их населенного пункта до села Менщиково. Однако в депстрое региона отказали, ссылаясь на то, что данная дорога имеет твердое покрытие и проезд по ней обеспечен любое время года. Также было указано, что на устройство асфальтобетонного покрытия на данном участке трассы не предусмотрено денежных средств в дорожном фонде.

До этого URA.RU писало, что жители Кетовского округа пожаловались на «разбитую дорогу» по трассе Галишово — Менщиково. Курганцы отмечали, что особенно невозможно по ней проехать машинам в весной и осенью. Также возмущенные граждане обвиняли сельсовет в том, что они не чистят дорогу зимой.

ЗАО «Курганстальмост» отремонтирует дорогу в Кетовском округе Фото: Тимур Нуцулханов