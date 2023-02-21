21 февраля 2023

В администрации свердловского города опровергли радиосообщение об угрозе ракетного удара. Видео

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85-летие со дня рождения Бориса Ельцина в одноименном Центре. Екатеринбург, запрет, стоп, радио
Похожие радиосообщения услышали жители еще шести городов Фото:

На частотах Верхнесалдинских радиостанций прошло сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара с рекомендацией «последовать в укрытие». В администрации города опровергли данное послание.

«Сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией „проследовать в укрытие“. Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет. По официальным каналам систем оповещения никаких сигналов не поступало. Правоохранительные органы проинформированы, проводится проверка», — сказано в сообщении.

Похожие сообщения услышали жители Новоуральска, Старого Оскола, Воронежа, Уфы, Казани и Подмосковья. Одна из версий случившегося — взлом частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».

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На частотах Верхнесалдинских радиостанций прошло сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара с рекомендацией «последовать в укрытие». В администрации города опровергли данное послание. «Сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией „проследовать в укрытие“. Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет. По официальным каналам систем оповещения никаких сигналов не поступало. Правоохранительные органы проинформированы, проводится проверка», — сказано в сообщении. Похожие сообщения услышали жители Новоуральска, Старого Оскола, Воронежа, Уфы, Казани и Подмосковья. Одна из версий случившегося — взлом частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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