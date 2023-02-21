На частотах Верхнесалдинских радиостанций прошло сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара с рекомендацией «последовать в укрытие». В администрации города опровергли данное послание.
«Сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией „проследовать в укрытие“. Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет. По официальным каналам систем оповещения никаких сигналов не поступало. Правоохранительные органы проинформированы, проводится проверка», — сказано в сообщении.
Похожие сообщения услышали жители Новоуральска, Старого Оскола, Воронежа, Уфы, Казани и Подмосковья. Одна из версий случившегося — взлом частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».
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