В администрации свердловского города опровергли радиосообщение об угрозе ракетного удара. Видео

22 февраля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Похожие радиосообщения услышали жители еще шести городов Фото: Александр Мамаев © URA.RU На частотах Верхнесалдинских радиостанций прошло сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара с рекомендацией «последовать в укрытие». В администрации города опровергли данное послание. «Сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией „проследовать в укрытие“. Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет. По официальным каналам систем оповещения никаких сигналов не поступало. Правоохранительные органы проинформированы, проводится проверка», — сказано в сообщении. Похожие сообщения услышали жители Новоуральска, Старого Оскола, Воронежа, Уфы, Казани и Подмосковья. Одна из версий случившегося — взлом частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».

На частотах Верхнесалдинских радиостанций прошло сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара с рекомендацией «последовать в укрытие». В администрации города опровергли данное послание. «Сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией „проследовать в укрытие“. Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет. По официальным каналам систем оповещения никаких сигналов не поступало. Правоохранительные органы проинформированы, проводится проверка», — сказано в сообщении. Похожие сообщения услышали жители Новоуральска, Старого Оскола, Воронежа, Уфы, Казани и Подмосковья. Одна из версий случившегося — взлом частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».