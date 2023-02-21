В Нижневартовске число мигрантов выросло в 12 раз за год

22 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Полиция Нижневартовска отмечает взрывной рост количества мигрантов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в 12 раз вырос приток мигрантов за 2022 год из-за снятия ковидных ограничений. Начальник УМВД города Фанис Хаматов сообщил об этом во время выступления с отчетом о результатах оперативно-розыскной деятельности на заседании городской думы. «За год, согласно данным миграционных карт, произошло увеличение количества въехавших на территорию города иностранцев с 1310 до 12051. Этот факт связан со снятием в 2022 году ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции», — прокомментировал Хаматов. По словам начальника полиции, увеличение числа мигрантов не позволило снизить количество преступлений, совершенных этой категорией граждан. «По итогам 2022 года на территории Нижневартовска иностранными гражданами совершено на 1 преступление больше, чем в 2021 году. В то же время, не допущено совершения иностранцами преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также мошенничеств и угонов», — добавил Хаматов. Ранее URA.RU писало о массовом притоке иностранных граждан в ХМАО. Он, в свою очередь, вызвал рост преступлений в миграционной сфере.

В Нижневартовске (ХМАО) в 12 раз вырос приток мигрантов за 2022 год из-за снятия ковидных ограничений. Начальник УМВД города Фанис Хаматов сообщил об этом во время выступления с отчетом о результатах оперативно-розыскной деятельности на заседании городской думы. «За год, согласно данным миграционных карт, произошло увеличение количества въехавших на территорию города иностранцев с 1310 до 12051. Этот факт связан со снятием в 2022 году ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции», — прокомментировал Хаматов. По словам начальника полиции, увеличение числа мигрантов не позволило снизить количество преступлений, совершенных этой категорией граждан. «По итогам 2022 года на территории Нижневартовска иностранными гражданами совершено на 1 преступление больше, чем в 2021 году. В то же время, не допущено совершения иностранцами преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также мошенничеств и угонов», — добавил Хаматов. Ранее URA.RU писало о массовом притоке иностранных граждан в ХМАО. Он, в свою очередь, вызвал рост преступлений в миграционной сфере.