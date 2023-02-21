В Нижневартовске число мигрантов выросло в 12 раз за год

В Нижневартовске (ХМАО) в 12 раз вырос приток мигрантов за 2022 год из-за снятия ковидных ограничений. Начальник УМВД города Фанис Хаматов сообщил об этом во время выступления с отчетом о результатах оперативно-розыскной деятельности на заседании городской думы.
«За год, согласно данным миграционных карт, произошло увеличение количества въехавших на территорию города иностранцев с 1310 до 12051. Этот факт связан со снятием в 2022 году ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции», — прокомментировал Хаматов.
По словам начальника полиции, увеличение числа мигрантов не позволило снизить количество преступлений, совершенных этой категорией граждан. «По итогам 2022 года на территории Нижневартовска иностранными гражданами совершено на 1 преступление больше, чем в 2021 году. В то же время, не допущено совершения иностранцами преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также мошенничеств и угонов», — добавил Хаматов.
Ранее URA.RU писало о массовом притоке иностранных граждан в ХМАО. Он, в свою очередь, вызвал рост преступлений в миграционной сфере.
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