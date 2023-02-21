Глава Екатеринбурга раскрыл, какие памятники отремонтируют к 300-летию города

К 300-летию Екатеринбурга в городе отремонтируют 13 памятников

После юбилея Екатеринбурга работа по защите и сохранению памятников продолжится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии юбилея Екатеринбурга, в городе планируется ремонт 13 объектов культурного наследия. Об этом градоначальник Алексей Орлов написал в своем telegram-канале.

«В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие два года. Планируется ремонт одного из старейших сохранившихся зданий города — „Госпиталя Екатеринбургского завода“ на улице Воеводина 5. Заботимся о наследии всех эпох: модерне начала XX века (аптека на улице Пушкина, 16), конструктивизме („Дом контор“, бывшая больница на проспекте Ленина, 52Е). Комплексная реставрация пройдет в „Доме Метенкова“. И это лишь часть из 13 объектов, включенных в программу работ 2023 года», — написал Алексей Орлов.

Юбилеем эта работа не закончится. «Усилия по защите и сохранению уникальных объектов продолжатся», — отметил глава Екатеринбурга.

Так, ремонт фасадов запланирован:

— «Аптека» на улице Пушкина, 16

— «Дом купца Н.А. Грачева» на улице Чернышевского, 2

— «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление» на улице Воеводина, 5

— «Дом купца Соснина» на улице 8 Марта, 22

Ремонт фасадов и кровель будет выполнен на следующих объектах:

— «Дом контор» на улице Малышева, 42 / улица 8 Марта, 10

— «Комплекс зданий: больница», проспект Ленина, 52е

— «Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников» на улице Пролетарской, 6

— «Дом жилой В.И. Иванова» на улице Пролетарской, 10

— «Дом, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк» на улице Толмачева, 41

Комплексную реставрацию в 2023 году будут ожидать:

— «Особняк с элементами неоготики» на улице 8 Марта, 20

— «Усадьба Антипина П.А.: главный дом, флигель» на улице Октябрьской Революции, 52

— «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова» на улице Карла Либкнехта, 36 / улица Первомайская, 20

— «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу»

Ранее URA.RU сообщало, что возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга на Плотинке появится парный памятник Петра I и его жены Екатерины I. Кроме этого на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина возведут обелиск с двуглавыми орлами.