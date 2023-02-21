Власти согласовали строительство гостиницы возле «Баден-Бадена» на Уктусе

22 февраля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

К термальному комплексу пристроят гостиницу Фото: Размик Закарян © URA.RU По итогам общественных обсуждений, застройка территории рядом с термальным комплексом «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге одобрена. Это следует из заключения, опубликованного на официальном городском портале. Всего в обсуждении приняли участие 58 человек, 56 из них поддержали проект. В итоге, в новой редакции правил землепользования, в отношении площадки установили подзону с новым коэффициентом строительного использования, равным 2,5 (вместо 1). Это значит, что на квадратном метре территории можно будет возвести 2,5 кв. метра недвижимости. Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. Другой проект компании, который сейчас находится в стадии проектирования — термальный курорт в Сысерти с парящим бассейном, гостиницей, десятью кафе, спа-центром и оборудованным пляжем.

По итогам общественных обсуждений, застройка территории рядом с термальным комплексом «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге одобрена. Это следует из заключения, опубликованного на официальном городском портале. Всего в обсуждении приняли участие 58 человек, 56 из них поддержали проект. В итоге, в новой редакции правил землепользования, в отношении площадки установили подзону с новым коэффициентом строительного использования, равным 2,5 (вместо 1). Это значит, что на квадратном метре территории можно будет возвести 2,5 кв. метра недвижимости. Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. Другой проект компании, который сейчас находится в стадии проектирования — термальный курорт в Сысерти с парящим бассейном, гостиницей, десятью кафе, спа-центром и оборудованным пляжем.