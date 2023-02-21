В челябинских вузах вырос спрос на направления ракетостроения и логопедии

22 февраля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Среди абитуриентов популярны направления ракетостроения и строения военной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вузах Челябинской области у абитуриентов вырос спрос на направления ракетостроения, строения военной техники и факультеты инклюзивного и коррекционного образования. Об этом 22 февраля сообщили эксперты вузов на пресс-конференции по поводу приемной кампании 2023 года. «В последние годы высокий интерес абитуриенты проявляют ко всему, что связано с информационными технологиями. В этом году мы набираем студентов на направление авиастроения по профилю — беспилотные летательные аппараты. Кроме того, популярны направления ракетостроения, проектирования и конструирования военной техники», — рассказала заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Юлия Болотина. Болотина сообщила, что среди гуманитарных профессий имеют спрос направления экономической безопасности, клинической психологии и психологии служебной деятельности. Она отметила, что сохраняется популярность на все направления, которые не требуют сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике. «В последнее время в ЮУрГГПУ самыми востребованными являются факультеты иностранных языков и факультеты инклюзивного и коррекционного образования — логопедия, дошкольная дефектология. Сохраняется повышенный интерес к факультету учителей начальных классов, особенно в муниципалитетах области», — сообщил эксперт приемной комиссии Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вузах Челябинской области у абитуриентов вырос спрос на направления ракетостроения, строения военной техники и факультеты инклюзивного и коррекционного образования. Об этом 22 февраля сообщили эксперты вузов на пресс-конференции по поводу приемной кампании 2023 года. «В последние годы высокий интерес абитуриенты проявляют ко всему, что связано с информационными технологиями. В этом году мы набираем студентов на направление авиастроения по профилю — беспилотные летательные аппараты. Кроме того, популярны направления ракетостроения, проектирования и конструирования военной техники», — рассказала заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Юлия Болотина. Болотина сообщила, что среди гуманитарных профессий имеют спрос направления экономической безопасности, клинической психологии и психологии служебной деятельности. Она отметила, что сохраняется популярность на все направления, которые не требуют сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике. «В последнее время в ЮУрГГПУ самыми востребованными являются факультеты иностранных языков и факультеты инклюзивного и коррекционного образования — логопедия, дошкольная дефектология. Сохраняется повышенный интерес к факультету учителей начальных классов, особенно в муниципалитетах области», — сообщил эксперт приемной комиссии Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск).