Инвесторы навали сумму сбережений для комфортной пенсии

От 3 до 5 миллионов долларов — такая сумма нужна инвесторам для комфортного выхода на пенсию. Информацию предоставило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на проведенный опрос.
«Две трети из 553 опрошенных инвесторов отметили, что для комфортной старости им нужно от 3 до 5 миллионов долларов на счету», — сообщают авторы материала. Большинство респондентов настроены оптимистично касательно своих пенсионных накоплений в 2023 году, они считают, что сумма будет больше, чем в прошлом году. При этом участники опросы не уверены, будут ли у них нужные средства для обеспечения привычного образа жизни на пенсии.
Во вторник президент России Владимир Путин обращался к Федеральному собранию. Во время своего выступления он затронул тему пенсий. Президент предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн рублей.
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