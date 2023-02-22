Госдума приостановила участие России в ДСНВ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
ДСНВ предусматривает сокращение ядерного арсенала Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Госдума приняла единогласно закон о приостановлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3», — передает telegram-канал Госдумы.

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Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Госдума приняла единогласно закон о приостановлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3», — передает telegram-канал Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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