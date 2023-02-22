В Кремле отреагировали на конфликт Пригожина и Минобороны

Песков посоветовал спросить у Минобороны про конфликт ведомства с Пригожиным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в якобы намеренной блокировке поставок боеприпасов со стороны военного руководства относятся к ведению Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, в СМИ публикуются обмены разными заявлениями. Но это тема относится к проведению спецоперации, поэтому оставляю ее на Минобороны и рекомендую обращаться туда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
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