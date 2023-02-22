В Кремле отреагировали на конфликт Пригожина и Минобороны

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков посоветовал спросить у Минобороны про конфликт ведомства с Пригожиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в якобы намеренной блокировке поставок боеприпасов со стороны военного руководства относятся к ведению Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, в СМИ публикуются обмены разными заявлениями. Но это тема относится к проведению спецоперации, поэтому оставляю ее на Минобороны и рекомендую обращаться туда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

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Обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в якобы намеренной блокировке поставок боеприпасов со стороны военного руководства относятся к ведению Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, в СМИ публикуются обмены разными заявлениями. Но это тема относится к проведению спецоперации, поэтому оставляю ее на Минобороны и рекомендую обращаться туда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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