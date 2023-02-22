Песков рассказал, при каких условиях Россия готова вернуться к ДСНВ

Песков: Россия вернется к ДСНВ, если Запад учтет наши озабоченности

22 февраля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Россия должна ответить на враждебность НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Россия вернется к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США и НАТО примут во внимание озабоченности России и не будут посягать на ее безопасность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все будет зависеть от позиции Запада. [Президент РФ Владимир] Путин четко обозначил, что нас беспокоит. НАТО сохраняет свою враждебную позицию не просто вербальную, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия видит вовлеченность НАТО в конфликт. По словам Пескова, альянс пытается превратить его из локального во вселенский.

Россия вернется к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США и НАТО примут во внимание озабоченности России и не будут посягать на ее безопасность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все будет зависеть от позиции Запада. [Президент РФ Владимир] Путин четко обозначил, что нас беспокоит. НАТО сохраняет свою враждебную позицию не просто вербальную, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия видит вовлеченность НАТО в конфликт. По словам Пескова, альянс пытается превратить его из локального во вселенский.