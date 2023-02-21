Utair запустил субсидированные рейсы по ХМАО

22 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Utair продает льготные билеты на рейсы в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Авиакомпания Utair озвучила список субсидированных рейсов по ХМАО, которые будет выполнять в 2023 году. Пресс-служба авиаперевозчика назвала 17 направлений, на которые можно купить льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. «По постановлению Правительства РФ утверждено 17 направлений компании Utair в города ХМАО и из населенных пунктов округа. Авиабилеты по сниженному тарифу на эти рейсы могут купить льготные категории граждан: молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие», — пояснила пресс-служба Utair. По субсидируемым маршрутам можно добраться из Ханты-Мансийска в Омск, Екатеринбург и Уфу, из Нижневартовска — в Омск и Тюмень, из Нягани — в Екатеринбург, а из Когалыма — в Пермь. Из регионального бюджета также финансируются рейсы в Сургут из Барнаула, Челябинска, Кургана, Новокузнецка, Омска, Перми и Горно-Алтайска. По сниженному тарифу продают билеты на самолеты Utair по направлениям: Самара — Нижневартовск, Челябинск — Ханты-Мансийск и Екатеринбург — Урай. Льготные категории пассажиров имеют возможность летать по сниженному тарифу несколько раз в год. Субсидия действует на четыре перелета в одну сторону или два перелета с покупкой билетов туда и обратно. Также можно использовать льготу на два рейса в одну сторону и один перелет туда и обратно. При превышении этого лимита Utair аннулирует бронирование. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновит рейсы по направлению «Москва — Нижневартовск» в марте. Самолеты в столицу будут летать ежедневно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания Utair озвучила список субсидированных рейсов по ХМАО, которые будет выполнять в 2023 году. Пресс-служба авиаперевозчика назвала 17 направлений, на которые можно купить льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. «По постановлению Правительства РФ утверждено 17 направлений компании Utair в города ХМАО и из населенных пунктов округа. Авиабилеты по сниженному тарифу на эти рейсы могут купить льготные категории граждан: молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие», — пояснила пресс-служба Utair. По субсидируемым маршрутам можно добраться из Ханты-Мансийска в Омск, Екатеринбург и Уфу, из Нижневартовска — в Омск и Тюмень, из Нягани — в Екатеринбург, а из Когалыма — в Пермь. Из регионального бюджета также финансируются рейсы в Сургут из Барнаула, Челябинска, Кургана, Новокузнецка, Омска, Перми и Горно-Алтайска. По сниженному тарифу продают билеты на самолеты Utair по направлениям: Самара — Нижневартовск, Челябинск — Ханты-Мансийск и Екатеринбург — Урай. Льготные категории пассажиров имеют возможность летать по сниженному тарифу несколько раз в год. Субсидия действует на четыре перелета в одну сторону или два перелета с покупкой билетов туда и обратно. Также можно использовать льготу на два рейса в одну сторону и один перелет туда и обратно. При превышении этого лимита Utair аннулирует бронирование. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновит рейсы по направлению «Москва — Нижневартовск» в марте. Самолеты в столицу будут летать ежедневно.