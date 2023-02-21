Курганское предприятие создало уникальные снегоходы

22 февраля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Предприятие «МобиДик» из Кургана производит уникальные снегоходы (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Курганское предприятие ООО «МобиДик» наладило выпуск уникальных для России снегоходов «Арктика 1500» из отечественных комплектующих. С помощью них можно транспортировать грузы до полутора тонн и перевозить более 10 человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «„Арктика 1500“ представляет собой снегоход с механической трансмиссией (на топливной тяге), на гусеничном ходу. Уникальность его состоит в том, что он имеет большую грузоподъемность до 1,5 тонн, может перевозить одновременно десять и более человек, двигаться по снегу большой глубины и оставаться при этом надежным и управляемым», — говорится в сообщении. Максимальная скорость движения такого снегохода достигает 75 километров в час. Он может использоваться для работы на границе, в МЧС, горнолыжных курортах, спортивных школах и базах. Ранее URA.RU писало, что на курганском предприятии производят вездеходы-беспилотники, которые могут доставлять боеприпасы. Техника работает на электрической трансмиссии она бесшумная и не выделяет выхлопных газов.

Курганское предприятие ООО «МобиДик» наладило выпуск уникальных для России снегоходов «Арктика 1500» из отечественных комплектующих. С помощью них можно транспортировать грузы до полутора тонн и перевозить более 10 человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «„Арктика 1500“ представляет собой снегоход с механической трансмиссией (на топливной тяге), на гусеничном ходу. Уникальность его состоит в том, что он имеет большую грузоподъемность до 1,5 тонн, может перевозить одновременно десять и более человек, двигаться по снегу большой глубины и оставаться при этом надежным и управляемым», — говорится в сообщении. Максимальная скорость движения такого снегохода достигает 75 километров в час. Он может использоваться для работы на границе, в МЧС, горнолыжных курортах, спортивных школах и базах. Ранее URA.RU писало, что на курганском предприятии производят вездеходы-беспилотники, которые могут доставлять боеприпасы. Техника работает на электрической трансмиссии она бесшумная и не выделяет выхлопных газов.