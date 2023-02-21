Пермское УФСБ возбудило дело в отношении «дочки» краевых властей

Пермское УФСБ возбудило дело в отношении «Краевой сетевой компании»

22 февраля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

На стороне МРСК в конфликте с краевыми властями выступила прокуратура Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Конфликт между МРСК и командой Махонина вышел на новый уровень. Источники в силовых структурах рассказывают, что в отношении «Краевой сетевой компании» (КСК) возбуждено уголовное дело. По словам собеседника, речь идет о неосновательном обогащении КСК на несколько миллионов рублей. «Больше года назад КСК взяла в пользование муниципальную электроинфраструктуру в поселке Звездный и получила в региональном министерстве тарифного регулирования тариф на электросетевые услуги на 2022 год, по которому с ней весь год рассчитывалось ОАО «МРСК Урала». Но выяснилось, что муниципальные сети были получены ООО «КСК» без необходимых конкурсных процедур, а тариф, оказавшийся необоснованно завышенным, отменен судом по иску краевой прокуратуры», — отметил источник. Дело находится в производстве УФСБ. Эта же история повторяется с муниципальными сетями в других территориях края, в частности, в Губахе, где ООО «КСК также по сомнительным схемам заполучило это имущество, добавляет собеседник. Говорят, все это продолжение скандальной истории, связанной с противостоянием между энергетиками и пермскими властями, желающими свести к минимуму влияние структур ПАО «Россети» в Пермском крае. На этот раз энергетикам удалось воспользоваться как нельзя кстати возникшим конфликтом властей с региональной прокуратурой и привлечь ее на свою сторону в истории с ООО «КСК». Конфликт между Россетями и краевыми властями тянется несколько лет. Пермский филиал в структуре «МРСК Урала» приносит по 2 млрд прибыли в год. Екатеринбург дает около 100 млн рублей, Челябинск, напротив, дотируется, говорят источники, близкие к краевому правительству. Но вкладываться в развитие электросетевой инфраструктуры именно в Пермском крае Россети не спешат. И налоги платят не в Перми, а в Екатеринбурге. Сейчас конфликт обострился. МРСК не оценило инициативу губернатора Махонина о передаче электросетевых полномочий с местного на краевой уровень, поскольку это чревато потерей муниципальных сетей для МРСК. Компания обратилась в суд. КСК была создана в 2021 году. Ее учредителем является стопроцентная «дочка» краевые властей АО «ПАИЖК». Задача КСК состоит в том, чтобы «собрать» по муниципалитетам небольшие кусочки электросетей для более эффективного управления. И создать тем самым противовес МРСК. В «Россети Урал» заявили, что компания владеет электросетевыми активами как на праве собственности, так и на правах аренды, выполняя полный спектр ремонтных и эксплуатационных работ. «В том случае, если компания усматривает нарушения своих прав и законных интересов, защита осуществляется в судебном и административном порядке. В том числе в целях получения правовой оценки действий муниципальных властей в отношении передачи прав на имущественные активы», — отметили в пресс-службе ведомства. В краевом минтарифов говорят, что отменят свое решение об установке тарифов для КСК, как только вступит в силу решение суда. «Юридическую оценку действиям сетевой организации дадут органы следствия. Министерство по тарифам со своей стороны оказывает следствию необходимую помощь и содействие», — отметили в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между МРСК и командой Махонина вышел на новый уровень. Источники в силовых структурах рассказывают, что в отношении «Краевой сетевой компании» (КСК) возбуждено уголовное дело. По словам собеседника, речь идет о неосновательном обогащении КСК на несколько миллионов рублей. «Больше года назад КСК взяла в пользование муниципальную электроинфраструктуру в поселке Звездный и получила в региональном министерстве тарифного регулирования тариф на электросетевые услуги на 2022 год, по которому с ней весь год рассчитывалось ОАО «МРСК Урала». Но выяснилось, что муниципальные сети были получены ООО «КСК» без необходимых конкурсных процедур, а тариф, оказавшийся необоснованно завышенным, отменен судом по иску краевой прокуратуры», — отметил источник. Дело находится в производстве УФСБ. Эта же история повторяется с муниципальными сетями в других территориях края, в частности, в Губахе, где ООО «КСК также по сомнительным схемам заполучило это имущество, добавляет собеседник. Говорят, все это продолжение скандальной истории, связанной с противостоянием между энергетиками и пермскими властями, желающими свести к минимуму влияние структур ПАО «Россети» в Пермском крае. На этот раз энергетикам удалось воспользоваться как нельзя кстати возникшим конфликтом властей с региональной прокуратурой и привлечь ее на свою сторону в истории с ООО «КСК». Конфликт между Россетями и краевыми властями тянется несколько лет. Пермский филиал в структуре «МРСК Урала» приносит по 2 млрд прибыли в год. Екатеринбург дает около 100 млн рублей, Челябинск, напротив, дотируется, говорят источники, близкие к краевому правительству. Но вкладываться в развитие электросетевой инфраструктуры именно в Пермском крае Россети не спешат. И налоги платят не в Перми, а в Екатеринбурге. Сейчас конфликт обострился. МРСК не оценило инициативу губернатора Махонина о передаче электросетевых полномочий с местного на краевой уровень, поскольку это чревато потерей муниципальных сетей для МРСК. Компания обратилась в суд. КСК была создана в 2021 году. Ее учредителем является стопроцентная «дочка» краевые властей АО «ПАИЖК». Задача КСК состоит в том, чтобы «собрать» по муниципалитетам небольшие кусочки электросетей для более эффективного управления. И создать тем самым противовес МРСК. В «Россети Урал» заявили, что компания владеет электросетевыми активами как на праве собственности, так и на правах аренды, выполняя полный спектр ремонтных и эксплуатационных работ. «В том случае, если компания усматривает нарушения своих прав и законных интересов, защита осуществляется в судебном и административном порядке. В том числе в целях получения правовой оценки действий муниципальных властей в отношении передачи прав на имущественные активы», — отметили в пресс-службе ведомства. В краевом минтарифов говорят, что отменят свое решение об установке тарифов для КСК, как только вступит в силу решение суда. «Юридическую оценку действиям сетевой организации дадут органы следствия. Министерство по тарифам со своей стороны оказывает следствию необходимую помощь и содействие», — отметили в пресс-службе ведомства.