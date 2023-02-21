В Челябинской области во время послания Путина трафик в мессенджерах вырос на 84%

В Челябинской области трафик мессенджера Telegram в ходе послания президента РФ Владимира Путина в пике увеличивался на 84%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», также жители больше смотрели ТВ.
«В период с 14:00 до 15:00 часов зафиксирован максимальный трафик. Он на 84% превысил среднечасовые показатели в мессенджере Telegram», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».
Данный мессенджер стал самым популярным, где жители региона следили за выступлением Путина. На него 21 февраля пришлось 80% всего объема передачи данных в мессенджерах. В целом за день нагрузка на Telegram выросла на треть.
Повышенное внимание к ТВ-каналам увеличило мобильный трафик в первый час выступления президента на сразу на 290%. По оценке специалистов «МегаФона», в обеденное время во вторник увеличился объем передачи данных и сократилось количество звонков друг другу. Зато потом люди стали звонить интенсивней обычного.
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