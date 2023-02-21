21 февраля 2023

В Челябинской области во время послания Путина трафик в мессенджерах вырос на 84%

© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, iphone x
Telegram стал основным мессенджером, из которого жители узнавали о послании президента Владимира Путина Фото:

В Челябинской области трафик мессенджера Telegram в ходе послания президента РФ Владимира Путина в пике увеличивался на 84%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», также жители больше смотрели ТВ.

«В период с 14:00 до 15:00 часов зафиксирован максимальный трафик. Он на 84% превысил среднечасовые показатели в мессенджере Telegram», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».

Данный мессенджер стал самым популярным, где жители региона следили за выступлением Путина. На него 21 февраля пришлось 80% всего объема передачи данных в мессенджерах. В целом за день нагрузка на Telegram выросла на треть.

Повышенное внимание к ТВ-каналам увеличило мобильный трафик в первый час выступления президента на сразу на 290%. По оценке специалистов «МегаФона», в обеденное время во вторник увеличился объем передачи данных и сократилось количество звонков друг другу. Зато потом люди стали звонить интенсивней обычного.

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В Челябинской области трафик мессенджера Telegram в ходе послания президента РФ Владимира Путина в пике увеличивался на 84%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», также жители больше смотрели ТВ. «В период с 14:00 до 15:00 часов зафиксирован максимальный трафик. Он на 84% превысил среднечасовые показатели в мессенджере Telegram», — сообщили URA.RU в «МегаФоне». Данный мессенджер стал самым популярным, где жители региона следили за выступлением Путина. На него 21 февраля пришлось 80% всего объема передачи данных в мессенджерах. В целом за день нагрузка на Telegram выросла на треть. Повышенное внимание к ТВ-каналам увеличило мобильный трафик в первый час выступления президента на сразу на 290%. По оценке специалистов «МегаФона», в обеденное время во вторник увеличился объем передачи данных и сократилось количество звонков друг другу. Зато потом люди стали звонить интенсивней обычного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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