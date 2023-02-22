РИА Новости: Путин своим посланием взорвал информационную бомбу

22 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Речь Владимира Путина обсуждали мировые СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «взорвало» информационную бомбу, так как его обсуждали во всем мире и о его речи написали западные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение», — передает РИА Новости. Запад не нашел отговорок по поводу заявления, что военная помощь Украине ведет к эскалации и переводит конфликт на глобальный уровень, отмечает автор материала. Основным содержанием речи Путина стало решение приостановить ДСНВ, что нанесло тяжелый удар по «психике» Запада, передает РИА Новости. Слова президента РФ о возобновлении ядерных испытаний газета Guardian интерпретировала как угрозу использования ядерного оружия на Украине. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Президент объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life . Также в своей речи он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Он заявил об устойчивости российской экономики, передает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «взорвало» информационную бомбу, так как его обсуждали во всем мире и о его речи написали западные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение», — передает РИА Новости. Запад не нашел отговорок по поводу заявления, что военная помощь Украине ведет к эскалации и переводит конфликт на глобальный уровень, отмечает автор материала. Основным содержанием речи Путина стало решение приостановить ДСНВ, что нанесло тяжелый удар по «психике» Запада, передает РИА Новости. Слова президента РФ о возобновлении ядерных испытаний газета Guardian интерпретировала как угрозу использования ядерного оружия на Украине. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Президент объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life. Также в своей речи он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Он заявил об устойчивости российской экономики, передает «Дни.ру».