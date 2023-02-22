РИА Новости: Путин своим посланием взорвал информационную бомбу

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Речь Владимира Путина обсуждали мировые СМИ Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «взорвало» информационную бомбу, так как его обсуждали во всем мире и о его речи написали западные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение», — передает РИА Новости.

Запад не нашел отговорок по поводу заявления, что военная помощь Украине ведет к эскалации и переводит конфликт на глобальный уровень, отмечает автор материала. Основным содержанием речи Путина стало решение приостановить ДСНВ, что нанесло тяжелый удар по «психике» Запада, передает РИА Новости. Слова президента РФ о возобновлении ядерных испытаний газета Guardian интерпретировала как угрозу использования ядерного оружия на Украине.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Президент объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life. Также в своей речи он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Он заявил об устойчивости российской экономики, передает «Дни.ру».

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «взорвало» информационную бомбу, так как его обсуждали во всем мире и о его речи написали западные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение», — передает РИА Новости. Запад не нашел отговорок по поводу заявления, что военная помощь Украине ведет к эскалации и переводит конфликт на глобальный уровень, отмечает автор материала. Основным содержанием речи Путина стало решение приостановить ДСНВ, что нанесло тяжелый удар по «психике» Запада, передает РИА Новости. Слова президента РФ о возобновлении ядерных испытаний газета Guardian интерпретировала как угрозу использования ядерного оружия на Украине. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Президент объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life. Также в своей речи он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Он заявил об устойчивости российской экономики, передает «Дни.ру».
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