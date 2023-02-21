21 февраля 2023

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция Пермь-2., жд пути, ремонт железной дороги, рабочие ржд
ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в ХМАО Фото:

ФСБ задержала жителя ХМАО, который устроил диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Об этом рассказали в ТАСС.

«Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, местный житель задержан с поличным, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Тюменской области.

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ФСБ задержала жителя ХМАО, который устроил диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Об этом рассказали в ТАСС. «Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, местный житель задержан с поличным, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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