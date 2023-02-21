ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в ХМАО
ФСБ задержала жителя ХМАО, который устроил диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Об этом рассказали в ТАСС.
«Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, местный житель задержан с поличным, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Тюменской области.
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