Розыгрыш барана, премьеры в кино и культуре — афиша курганских развлечений на праздники

Для курганцев подготовили развлечения на февральские праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на февральские праздники разыграют барана, покажут премьеры синематографа и проведут концерты на сцене областной филармонии. URA.RU собрало для читателей подборку развлечений на праздник, которые не позволят оставаться дома и скрасят выходные дни.

В праздники в курганских кинотеатрах с 23 февраля начнется прокат премьер отечественных и зарубежных фильмов. «Среди них: американский триллер «Марлоу» про жизнь частного детектива, который помогает найти бывшего парня загадочной незнакомки, мультфильм «Рок Дог 3», российский триллер «Бешенство» про отца и сына, которые пытаются выжить во время эпидемии в тайге, а также отечественная комедия «Папы против мам», — указано на сайте курганских кинотеатров. Продолжится прокат военной драмы «Праведник».

Культурная программа в Кургане тоже насыщенная. В драмтеатре 25 февраля начнется показ спектакля «Женитьба Фигаро», который основан на пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В филармонии с 24 февраля начнутся вокальные концерты, которые начнутся с вечера музыки с Марией Мустакаевой. 25 февраля рок-группа «Робинзон», а 26 февраля — выступит кавер-группа «Эскимо» с песнями Kiss, Deep Purple, Queen и другие. В этот же день пройдет концерт Игоря Корнелюка (автора саундтрека к сериалу «Бандитский Петербург»).

Telegram-канал «Курганистан» также рассказал про другие развлечения, которые доступны для местных жителей в выходные дни. Курганцы могут посетить лазертаг в ТРЦ «Пушкинский» и в федерации «Стрелец» (там же жители могут попробовать себя в пейнтболе, который также доступен в праздничные дни). Помимо этого, курганцы могут покататься на снегоходах (в районе лыжной базы в Рябково) и попробовать картинг на улице Омская, 82И. Мэрия Кургана также сообщила у себя на сайте, что 26 февраля в ЦПКиО разыграют барана в честь окончания Масленицы.

Афиша развлечений для курганцев на февральские праздники URA.RU

В Кургане на февральских праздниках пройдет насыщенная концертная программа URA.RU

Курганцам предлагают покататься на снегоходе и картинге, а также поучаствовать в розыгрыше барана на окончание Масленицы URA.RU