В Челябинске задержали китайского бизнесмена, незаконно завозившего соотечественников в РФ

В Челябинске сотрудники полиции задержали бизнесмена из Китайской народной республики (КНР), который незаконно организовал канал миграции для своих соотечественников. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, дело направлено в суд.
«Бизнесмену инкриминируют преступление, обусловленное п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения», — рассказал источник.
По словам источника, бизнесмен с подельниками фиктивно ставил своих соотечественников на учет в РФ, предоставлял им все необходимые документы для деятельности. Всего они провезли в РФ семь жителей КНР.
По данным URA.RU все мигранты из КНР, которым бизнесмен помог попасть в Россию, работали поварами в различных заведениях. После задержания коммерсанта они вернулись на родину.
В настоящее время в отношении китайского бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его автомобиль наложен арест.
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