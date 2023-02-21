21 февраля 2023

В Челябинске задержали китайского бизнесмена, незаконно завозившего соотечественников в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайская народная республика. КНР, китайцы, кнр, китай, бабушка на мопеде, женьщина на мопеде
Бизнесмен незаконно ввез в РФ семерых соотечественников Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали бизнесмена из Китайской народной республики (КНР), который незаконно организовал канал миграции для своих соотечественников. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, дело направлено в суд.

«Бизнесмену инкриминируют преступление, обусловленное п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения», — рассказал источник.

По словам источника, бизнесмен с подельниками фиктивно ставил своих соотечественников на учет в РФ, предоставлял им все необходимые документы для деятельности. Всего они провезли в РФ семь жителей КНР.

По данным URA.RU все мигранты из КНР, которым бизнесмен помог попасть в Россию, работали поварами в различных заведениях. После задержания коммерсанта они вернулись на родину.

В настоящее время в отношении китайского бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его автомобиль наложен арест.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали бизнесмена из Китайской народной республики (КНР), который незаконно организовал канал миграции для своих соотечественников. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, дело направлено в суд. «Бизнесмену инкриминируют преступление, обусловленное п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения», — рассказал источник. По словам источника, бизнесмен с подельниками фиктивно ставил своих соотечественников на учет в РФ, предоставлял им все необходимые документы для деятельности. Всего они провезли в РФ семь жителей КНР. По данным URA.RU все мигранты из КНР, которым бизнесмен помог попасть в Россию, работали поварами в различных заведениях. После задержания коммерсанта они вернулись на родину. В настоящее время в отношении китайского бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его автомобиль наложен арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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