В Челябинске задержали китайского бизнесмена, незаконно завозившего соотечественников в РФ

22 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Бизнесмен незаконно ввез в РФ семерых соотечественников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали бизнесмена из Китайской народной республики (КНР), который незаконно организовал канал миграции для своих соотечественников. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, дело направлено в суд. «Бизнесмену инкриминируют преступление, обусловленное п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения», — рассказал источник. По словам источника, бизнесмен с подельниками фиктивно ставил своих соотечественников на учет в РФ, предоставлял им все необходимые документы для деятельности. Всего они провезли в РФ семь жителей КНР. По данным URA.RU все мигранты из КНР, которым бизнесмен помог попасть в Россию, работали поварами в различных заведениях. После задержания коммерсанта они вернулись на родину. В настоящее время в отношении китайского бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его автомобиль наложен арест.

В Челябинске сотрудники полиции задержали бизнесмена из Китайской народной республики (КНР), который незаконно организовал канал миграции для своих соотечественников. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, дело направлено в суд. «Бизнесмену инкриминируют преступление, обусловленное п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения», — рассказал источник. По словам источника, бизнесмен с подельниками фиктивно ставил своих соотечественников на учет в РФ, предоставлял им все необходимые документы для деятельности. Всего они провезли в РФ семь жителей КНР. По данным URA.RU все мигранты из КНР, которым бизнесмен помог попасть в Россию, работали поварами в различных заведениях. После задержания коммерсанта они вернулись на родину. В настоящее время в отношении китайского бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его автомобиль наложен арест.