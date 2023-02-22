Екатеринбуржцу, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии, грозит пять лет тюрьмы

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Автовладелец подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти Фото:

Водителю Volkswagen Polo, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии на Березовском тракте под Екатеринбургом, грозит пять лет лишения свободы. Об этом рассказали СУ СК России по Свердловской области в своем telegram-канале.

«По версии следствия, 41-летний мужчина, устроивший дорожно-транспортное происшествие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ДТП. В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», — сказано в сообщении.

Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего. Он подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Березовском тракте под Екатеринбургом водитель Volkswagen Polo устроил ДТП, а затем набросился на инспекторов ГИБДД и прохожего с кулаками. Нападавший вел себя неадекватно и кричал: «ФСБ!».

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Водителю Volkswagen Polo, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии на Березовском тракте под Екатеринбургом, грозит пять лет лишения свободы. Об этом рассказали СУ СК России по Свердловской области в своем telegram-канале. «По версии следствия, 41-летний мужчина, устроивший дорожно-транспортное происшествие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ДТП. В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», — сказано в сообщении. Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего. Он подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что на Березовском тракте под Екатеринбургом водитель Volkswagen Polo устроил ДТП, а затем набросился на инспекторов ГИБДД и прохожего с кулаками. Нападавший вел себя неадекватно и кричал: «ФСБ!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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