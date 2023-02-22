Екатеринбуржцу, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии, грозит пять лет тюрьмы

22 февраля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Автовладелец подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водителю Volkswagen Polo, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии на Березовском тракте под Екатеринбургом, грозит пять лет лишения свободы. Об этом рассказали СУ СК России по Свердловской области в своем telegram-канале. «По версии следствия, 41-летний мужчина, устроивший дорожно-транспортное происшествие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ДТП. В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», — сказано в сообщении. Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего. Он подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что на Березовском тракте под Екатеринбургом водитель Volkswagen Polo устроил ДТП, а затем набросился на инспекторов ГИБДД и прохожего с кулаками. Нападавший вел себя неадекватно и кричал: «ФСБ!».

Водителю Volkswagen Polo, напавшему на инспекторов ГИБДД после аварии на Березовском тракте под Екатеринбургом, грозит пять лет лишения свободы. Об этом рассказали СУ СК России по Свердловской области в своем telegram-канале. «По версии следствия, 41-летний мужчина, устроивший дорожно-транспортное происшествие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ДТП. В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», — сказано в сообщении. Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего. Он подозревается в совершении преступления о применении насилия в отношении представителя власти. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что на Березовском тракте под Екатеринбургом водитель Volkswagen Polo устроил ДТП, а затем набросился на инспекторов ГИБДД и прохожего с кулаками. Нападавший вел себя неадекватно и кричал: «ФСБ!».