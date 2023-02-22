Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

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Митинг-концерт
Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках Фото:

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках и вышел на сцену. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на youtube-канале URA.RU.

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы. Каждый, кто это делает, тоже является защитником Отечества», — заявил Владимир Путин. Во время его выхода толпа громко кричала: «Россия».

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Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках и вышел на сцену. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на youtube-канале URA.RU. «Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы. Каждый, кто это делает, тоже является защитником Отечества», — заявил Владимир Путин. Во время его выхода толпа громко кричала: «Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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