Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках и вышел на сцену. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на youtube-канале URA.RU.
«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы. Каждый, кто это делает, тоже является защитником Отечества», — заявил Владимир Путин. Во время его выхода толпа громко кричала: «Россия».
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