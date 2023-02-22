Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

22 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках и вышел на сцену. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на youtube-канале URA.RU. «Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы. Каждый, кто это делает, тоже является защитником Отечества», — заявил Владимир Путин. Во время его выхода толпа громко кричала: «Россия».

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках и вышел на сцену. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на youtube-канале URA.RU. «Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы. Каждый, кто это делает, тоже является защитником Отечества», — заявил Владимир Путин. Во время его выхода толпа громко кричала: «Россия».