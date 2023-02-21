Начальник полиции Нижневартовска раскрыл, как нашли поджигателей военкомата

Начальник полиции Нижневартовска: поджигателей военкомата установили по камерам и банковским картам

22 февраля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Глава полиции Нижневартовска рассказал, как удалось поймать поджигателей военкомата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов раскрыл, как удалось поймать поджигателей военкомата. Он рассказал на заседании городской думы, что их отследили камеры системы «Безопасный город», а система ЕГАИС помогла установить магазин, где поджигатели приобретали бутылки для коктейля Молотова, воспользовавшись скидочной и кредитной картами. «Лица, совершившие теракт, были найдены по камерам видеонаблюдения системы „Безопасный город“, камерам, установленным в жилых домах и на фасадах офисных зданий. Благодаря им мы смогли отследить весь путь преступников до военкомата и обратно. По акцизным маркам на коктейлях Молотова полиция установила через систему ЕГАИС, когда и в каком магазине приобретался алкоголь, какая скидочная карта была использована, на чье имя она оформлена и какой кредитной картой была совершена покупка», — рассказал Хаматов. Старый Вартовск (один из крупных и наиболее удаленных районов города — прим. URA.RU), по словам депутата Анатолия Кристы, до сих пор не оснащен камерами. На заседании думы обсудили вопрос об установке системы «Безопасный город» и там. «Необходимо установить 20—25 камер в старой части города. Хотелось бы ходатайствовать об увеличении камер, чтобы мы общими усилиями этот вопрос в этом году закрыли», — добавил Хаматов. Ранее URA.RU писало о том, что один из поджигателей военкомата в Нижневартовске обжаловал приговор. Владислав Борисенко признал вину, но не согласился с тем, что преступление квалифицировали как теракт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов раскрыл, как удалось поймать поджигателей военкомата. Он рассказал на заседании городской думы, что их отследили камеры системы «Безопасный город», а система ЕГАИС помогла установить магазин, где поджигатели приобретали бутылки для коктейля Молотова, воспользовавшись скидочной и кредитной картами. «Лица, совершившие теракт, были найдены по камерам видеонаблюдения системы „Безопасный город“, камерам, установленным в жилых домах и на фасадах офисных зданий. Благодаря им мы смогли отследить весь путь преступников до военкомата и обратно. По акцизным маркам на коктейлях Молотова полиция установила через систему ЕГАИС, когда и в каком магазине приобретался алкоголь, какая скидочная карта была использована, на чье имя она оформлена и какой кредитной картой была совершена покупка», — рассказал Хаматов. Старый Вартовск (один из крупных и наиболее удаленных районов города — прим. URA.RU), по словам депутата Анатолия Кристы, до сих пор не оснащен камерами. На заседании думы обсудили вопрос об установке системы «Безопасный город» и там. «Необходимо установить 20—25 камер в старой части города. Хотелось бы ходатайствовать об увеличении камер, чтобы мы общими усилиями этот вопрос в этом году закрыли», — добавил Хаматов. Ранее URA.RU писало о том, что один из поджигателей военкомата в Нижневартовске обжаловал приговор. Владислав Борисенко признал вину, но не согласился с тем, что преступление квалифицировали как теракт.