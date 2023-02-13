В ХМАО один из поджигателей военкомата обжаловал приговор

Один из поджигателей военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Владислав Борисенко, обвиняемый по статье «Теракт», обжаловал приговор. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе центрального окружного военного суда.
«Поступила жалоба от адвоката», — передает собеседник агентства. Сроки рассмотрения жалобы не известны. Жалоба будет рассмотрена апелляционным военным судом.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО получил первый в РФ приговор за теракт после поджога военкомата в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд назначил наказание в виде 12 лет колонии Владиславу Борисенко. Второй фигурант уголовного дела Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он обвиняется в подготовке террористического акта. Суд перенесли на 10 февраля, потому что защитник подсудимого ушел на больничный с коронавирусом.
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