МИД Китая заявил, что Россия готова закончить конфликт на Украине

Китай ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«[МИД Китая] высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров», — заявил Ван И. Его слова приводит официальный сайт
Путин ни раз отмечал, что Россия готова к обсуждению мира на Украине. Однако позиция лидера Украины Владимира Зеленского по переговорам постоянно меняется.
Ранее Иван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранить дружбу между Россией и Китаем в будущем. Перед этим заявлением Иван И встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Во время переговоров стороны обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.
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