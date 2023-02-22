МИД Китая заявил, что Россия готова закончить конфликт на Украине

Ван И: Китай признателен РФ за ее готовность урегулировать кризис на Украине путем переговоров
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Россия готова закончить конфликт на Украине, отметил Ван И Фото:

Китай ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«[МИД Китая] высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров», — заявил Ван И. Его слова приводит официальный сайт МИД Китая.

Путин ни раз отмечал, что Россия готова к обсуждению мира на Украине. Однако позиция лидера Украины Владимира Зеленского по переговорам постоянно меняется.

Ранее Иван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранить дружбу между Россией и Китаем в будущем. Перед этим заявлением Иван И встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Во время переговоров стороны обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.

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Китай ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «[МИД Китая] высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров», — заявил Ван И. Его слова приводит официальный сайт МИД Китая. Путин ни раз отмечал, что Россия готова к обсуждению мира на Украине. Однако позиция лидера Украины Владимира Зеленского по переговорам постоянно меняется. Ранее Иван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранить дружбу между Россией и Китаем в будущем. Перед этим заявлением Иван И встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Во время переговоров стороны обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.
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