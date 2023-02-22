Ван И пообещал Лаврову укреплять дружбу Китая и РФ на любом посту

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Ван И. Китай. stock, китай, лавров сергей, stock, Ван и
Ван И встретился с Сергеем Лавровым Фото:

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранять дружбу между двумя странами на любом посту. Они встретились в Москве.

«На любом посту продолжу усилия по углублению отношений России и Китая. Мы будем проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал Ван И Лаврову. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Ранее Ван И встретился в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили обстановку в мире и договорились противостоять «запугиванию» Запада. Если Россия объединится с Китаем, то это будет самый опасный противник для США, сообщила газета The New York Times.

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Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранять дружбу между двумя странами на любом посту. Они встретились в Москве. «На любом посту продолжу усилия по углублению отношений России и Китая. Мы будем проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал Ван И Лаврову. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Ранее Ван И встретился в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили обстановку в мире и договорились противостоять «запугиванию» Запада. Если Россия объединится с Китаем, то это будет самый опасный противник для США, сообщила газета The New York Times.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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