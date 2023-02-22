Терапевт Рябков предрек новую вспышку гриппа в апреле

В России в апреле ожидаются локальные вспышки гриппа B. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.
«Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В. Параллельно может сохраниться высокая заболеваемость также коронавирусной инфекцией», — сказал Андрей Рябков.
По его словам, сейчас не время отказываться от мер защиты. «Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — отметил врач.
Ранее психолог, регрессолог Екатерина Голубева предупредила, что тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Также вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов, отметила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова.
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