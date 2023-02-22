22 февраля 2023

Терапевт Рябков предрек новую вспышку гриппа в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо гриппа, россиян весной будет преследовать COVID, сказал Андрей Рябков Фото:

В России в апреле ожидаются локальные вспышки гриппа B. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В. Параллельно может сохраниться высокая заболеваемость также коронавирусной инфекцией», — сказал Андрей Рябков.

По его словам, сейчас не время отказываться от мер защиты. «Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — отметил врач.

Ранее психолог, регрессолог Екатерина Голубева предупредила, что тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Также вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов, отметила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова.

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В России в апреле ожидаются локальные вспышки гриппа B. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В. Параллельно может сохраниться высокая заболеваемость также коронавирусной инфекцией», — сказал Андрей Рябков. По его словам, сейчас не время отказываться от мер защиты. «Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — отметил врач. Ранее психолог, регрессолог Екатерина Голубева предупредила, что тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Также вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов, отметила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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