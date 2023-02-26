Сотрудники крупнейшего музея в ХМАО заявили об унижении со стороны руководства

Работники музея природы и человека написали кляузу на директора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске сотрудники музея природы и человека пожаловались на унижение со стороны руководства. Автор анонимного поста в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети «Вконтакте» предложил директору учреждения Глебу Чечевину уйти по собственному желанию и покаяться.

«Глеб Борисович, пожалуйста, уйдите от нас! <…> Старейшему музею округа нужно конструктивное развитие и порядок! Нужны духовность и наполненность! <…> Уйдите честно, по совести, пусть не с публичным, но с внутренним покаянием. <…> Униженные и обобранные вами сотрудники МПиЧ», — говорится в публикации.

Директор музея рассказал корреспонденту агентства, что не получал жалоб от сотрудников. По словам Чечевина, в коллективе, вероятно, есть несколько специалистов, которые не привыкли к нагрузке после ковидных ограничений. «Сейчас реализуется очень много проектов. Объем работы действительно увеличился и, возможно, после онлайн-работы в разгар пандемии, новым сотрудникам такие нагрузки непривычны. Что же касается вопросов соблюдения трудового законодательства, то у нас в учреждении есть специальная комиссия, на которой все это обсуждается, и никаких жалоб на нарушения не было», — прокомментировал директор.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа добавил, что кампанию по изгнанию Чечевина запустили из-за предстоящих перевыборов директора музея, которая должна пройти в апреле. В прокуратуре ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что не получали жалоб от сотрудников музея на несвоевременную выплату заработной платы и другие нарушения трудового законодательства.