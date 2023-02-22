В небе над Херсоном был сбит истребитель ВСУ Су-25

22 февраля 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

По Херсоном сбили украинский СУ-25 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области сбили украинский самолет СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Над Херсоном расчетом ПЗРК „Верба“ был сбит украинский СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — передает слова осведомленного источника РИА Новости. Украинский самолет был сбит примерно в 12 часов 22 февраля. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе проведения СВО в сентябре прошлого года по итогам референдумов в состав РФ вошли новые регионы: Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики.

В Херсонской области сбили украинский самолет СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Над Херсоном расчетом ПЗРК „Верба“ был сбит украинский СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — передает слова осведомленного источника РИА Новости. Украинский самолет был сбит примерно в 12 часов 22 февраля. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе проведения СВО в сентябре прошлого года по итогам референдумов в состав РФ вошли новые регионы: Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики.