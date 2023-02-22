22 февраля 2023

В небе над Херсоном был сбит истребитель ВСУ Су-25

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, самолет, nato, Rafale, рафаль
По Херсоном сбили украинский СУ-25 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области сбили украинский самолет СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Над Херсоном расчетом ПЗРК „Верба“ был сбит украинский СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — передает слова осведомленного источника РИА Новости. Украинский самолет был сбит примерно в 12 часов 22 февраля.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе проведения СВО в сентябре прошлого года по итогам референдумов в состав РФ вошли новые регионы: Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики.

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В Херсонской области сбили украинский самолет СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Над Херсоном расчетом ПЗРК „Верба“ был сбит украинский СУ-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — передает слова осведомленного источника РИА Новости. Украинский самолет был сбит примерно в 12 часов 22 февраля. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе проведения СВО в сентябре прошлого года по итогам референдумов в состав РФ вошли новые регионы: Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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