На крупном пермском заводе попросили помощь у правительства РФ

«Инкаб» направил письмо Михаилу Мишустину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пермском заводе «Инкаб» попросили помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие просит его вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело.

«Мы — четыре российских предприятия, которые сегодня являются лидерами в производстве оптического кабеля: ООО „Инкаб“, ООО „ОКС 01“, ООО „Сарансккабель — Оптика“, ООО „Алтай — Кабель“. Мы обеспечиваем современной продукцией российские телекоммуникационные компании, включая лидеров мобильной и интернет-связи по всей стране», — указано в обращении, опубликованном на сайте завода. Тем не менее, отмечают производители, их стремление обеспечить высокое качество продукции в 2019 года стало поводом для противостояния с Федеральной антимонопольной службой, которое длится до сих пор.

«Инкаб» уточняет, что против предприятий было возбуждено дело о сговоре из-за наличия долгосрочных договоров на поставку оптического волокна с компанией, являющимся мировым лидером по качеству. На заводе считают, что ФАС, чтобы разглядеть нарушение, «проявила избирательность и даже изобретательность в подборе и оценке фактов», не проведя анализ рынка. На предприятии просят Мишустина обеспечить профессиональный подход со стороны ФАС и «следовать реальным интересам России в развитии рынков».

В антимонопольной службе говорят, что такие договоры перекрывают сотрудничество предприятий с «первым и единственным» российским производителем оптического волокна — АО «ОВС» (дочернее предприятие Роснано, Газпромбанка и правительства Мордовии). Служба выдала компаниям предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства.