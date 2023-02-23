Минобороны Британии назвало Россию главной причиной отказа поставлять истребители ВСУ

В Минобороны Британии не хотят передавать ВСУ истребители из-за страха отдать России секретные технологии

В Великобритании не хотят отдавать самолеты Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страх перед возможным попаданием специального оборудования на самолетах НАТО в руки российских специалистов удерживает правительство Великобритании от передачи военной авиации Украине. Такую причину назвал заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи на брифинге для журналистов.

«Передача самолетов — это большое дело. <…> Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы, авионика и зачастую засекреченный блок обеспечения боевого применения в соответствии со стандартами самолетов НАТО — все это требует значительных усилий и экспертизы непосредственно на земле, на аэродроме. А это бы означало отправку людей на Украину», — передает ТАСС слова Хиппи.

Представитель министерства также уточнил, что обучение в Великобритании украинских пилотов не означает скорейших поставок самолетов Киеву. «У боевых пилотов [украинских], коих в избытке, есть возможность выехать с Украины и начать обучение на других самолетах в преддверии поставок натовских самолетов в мирное послевоенное время», — сообщил он. При этом он акцентировал внимание на том, что решение о передаче военной авиации все же может быть принято, но пока такого плана нет.

После начала спецоперации на Украине страны НАТО начали предоставлять Киеву военную помощь. В начале 2023 года украинский президент Владимир Зеленский начал просить у Запада истребители, о чем сообщает RT. В ответ на это министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что пока в их стране не намерены помочь Киеву с этой просьбой, однако премьер-министр Риши Сунак попросила выяснить, какую технику из авиационного парка можно передать, о чем пишет MK.RU .