22 февраля 2023

Губернатор ХМАО Комарова поздравила югорчан с Днем защитников Отечества. Видео

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила земляков с Днем защитника Отечества Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества, в поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова. Видео опубликовано каналом «Первый Советский».

«Защитники Отечества, граждане Российской Федерации. Мы, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, противостоим новому злу — неонацизму, тем, кто пытается переписать историю, расколоть Россию. В этой борьбе победа за нами», — сказала Наталья Комарова в обращении.

Роман Вуколов поздравил военнослужащих и ветеранов боевых действий и поблагодарил военнослужащих РФ с достойным исполнением долга. А Сабина Назарова прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное российскому солдату, с пожеланиями достойно выполнить долг и вернуться домой.

Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова приняла участие в митинге-концерте в Ханты-Мансийске. Вместе с ней в мероприятии участвовал мэр окружной столицы Максим Ряшин.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества, в поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова. Видео опубликовано каналом «Первый Советский». «Защитники Отечества, граждане Российской Федерации. Мы, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, противостоим новому злу — неонацизму, тем, кто пытается переписать историю, расколоть Россию. В этой борьбе победа за нами», — сказала Наталья Комарова в обращении. Роман Вуколов поздравил военнослужащих и ветеранов боевых действий и поблагодарил военнослужащих РФ с достойным исполнением долга. А Сабина Назарова прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное российскому солдату, с пожеланиями достойно выполнить долг и вернуться домой. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова приняла участие в митинге-концерте в Ханты-Мансийске. Вместе с ней в мероприятии участвовал мэр окружной столицы Максим Ряшин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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