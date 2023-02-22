Наталья Комарова поздравила земляков с Днем защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества, в поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова. Видео опубликовано каналом «Первый Советский».

«Защитники Отечества, граждане Российской Федерации. Мы, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, противостоим новому злу — неонацизму, тем, кто пытается переписать историю, расколоть Россию. В этой борьбе победа за нами», — сказала Наталья Комарова в обращении.

Роман Вуколов поздравил военнослужащих и ветеранов боевых действий и поблагодарил военнослужащих РФ с достойным исполнением долга. А Сабина Назарова прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное российскому солдату, с пожеланиями достойно выполнить долг и вернуться домой.

Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова приняла участие в митинге-концерте в Ханты-Мансийске. Вместе с ней в мероприятии участвовал мэр окружной столицы Максим Ряшин.