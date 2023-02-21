Губернатор ХМАО Комарова приняла участие в концерте к 23 февраля 22 февраля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 + В митинге-концерте к 23 февраля приняли участие Наталья Комарова и Максим Ряшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества (отмечается в России 23 февраля). Об этом Максим Ряшин сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, земляками, принял участие в митинг-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Это был настоящий праздник российского духа и невероятного единения», — написал Максим Ряшин в Telegram. После митинга Комарова и Ряшин посетили театрализованное представление, посвященное 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. По сообщению мэра Ханты-Мансийска, концерт «Ты выстоял, Сталинград» приобрел большую популярность среди горожан, его посетили уже более двух тысяч жителей окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военными, выполняющими задачи в ходе проведения спецоперации. Встреча прошла в ходе визита губернатора в Донбасс. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества (отмечается в России 23 февраля). Об этом Максим Ряшин сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, земляками, принял участие в митинг-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Это был настоящий праздник российского духа и невероятного единения», — написал Максим Ряшин в Telegram. После митинга Комарова и Ряшин посетили театрализованное представление, посвященное 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. По сообщению мэра Ханты-Мансийска, концерт «Ты выстоял, Сталинград» приобрел большую популярность среди горожан, его посетили уже более двух тысяч жителей окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военными, выполняющими задачи в ходе проведения спецоперации. Встреча прошла в ходе визита губернатора в Донбасс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям