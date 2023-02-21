21 февраля 2023

Губернатор ХМАО Комарова приняла участие в концерте к 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Слава защитникам отечества. Екатеринбург, митинг, флаг россии, митинг концерт, поддержка донбасса
В митинге-концерте к 23 февраля приняли участие Наталья Комарова и Максим Ряшин Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества (отмечается в России 23 февраля). Об этом Максим Ряшин сообщил в своем telegram-канале.

«Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, земляками, принял участие в митинг-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Это был настоящий праздник российского духа и невероятного единения», — написал Максим Ряшин в Telegram.

После митинга Комарова и Ряшин посетили театрализованное представление, посвященное 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. По сообщению мэра Ханты-Мансийска, концерт «Ты выстоял, Сталинград» приобрел большую популярность среди горожан, его посетили уже более двух тысяч жителей окружной столицы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военными, выполняющими задачи в ходе проведения спецоперации. Встреча прошла в ходе визита губернатора в Донбасс.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества (отмечается в России 23 февраля). Об этом Максим Ряшин сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, земляками, принял участие в митинг-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Это был настоящий праздник российского духа и невероятного единения», — написал Максим Ряшин в Telegram. После митинга Комарова и Ряшин посетили театрализованное представление, посвященное 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. По сообщению мэра Ханты-Мансийска, концерт «Ты выстоял, Сталинград» приобрел большую популярность среди горожан, его посетили уже более двух тысяч жителей окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военными, выполняющими задачи в ходе проведения спецоперации. Встреча прошла в ходе визита губернатора в Донбасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...