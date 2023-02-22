На челябинской трассе произошло массовое ДТП. Фото

23 февраля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

На трассе М5 сильная наледь, от этого сегодня происходят аварии и пробки Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Сегодня, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст произошло массовое ДТП. Информацию о происшествии передает корреспондент URA.RU. «Шесть машин в ДТП на трассе М5 в районе поселка Мисяш. Две машины в кювете, две на обочине, одна поперек дороги и еще одна машина такси стоит на дороге», — сообщил журналист. Также, как заметил корреспондент URA.RU, недалеко от массового ДТП почти одновременно с этим случилось и другое ДТП — два автомобиля столкнулись на трассе. По отзывам проезжающих водителей, утренние ДТП вызваны гололедом — на трассе сильная наледь, дорожная поверхность не обработана противогололедными средствами, ничем не посыпана. В результате на трассе — аварии и заторы. На этой же трассе почти одновременно произошло и другое ДТП Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Сегодня, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст произошло массовое ДТП. Информацию о происшествии передает корреспондент URA.RU. «Шесть машин в ДТП на трассе М5 в районе поселка Мисяш. Две машины в кювете, две на обочине, одна поперек дороги и еще одна машина такси стоит на дороге», — сообщил журналист. Также, как заметил корреспондент URA.RU, недалеко от массового ДТП почти одновременно с этим случилось и другое ДТП — два автомобиля столкнулись на трассе. По отзывам проезжающих водителей, утренние ДТП вызваны гололедом — на трассе сильная наледь, дорожная поверхность не обработана противогололедными средствами, ничем не посыпана. В результате на трассе — аварии и заторы.