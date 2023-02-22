22 февраля 2023

На челябинской трассе произошло массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП Челябинск - Златоуст
На трассе М5 сильная наледь, от этого сегодня происходят аварии и пробки Фото:

Сегодня, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст произошло массовое ДТП. Информацию о происшествии передает корреспондент URA.RU.

«Шесть машин в ДТП на трассе М5 в районе поселка Мисяш. Две машины в кювете, две на обочине, одна поперек дороги и еще одна машина такси стоит на дороге», — сообщил журналист.

Также, как заметил корреспондент URA.RU, недалеко от массового ДТП почти одновременно с этим случилось и другое ДТП — два автомобиля столкнулись на трассе. По отзывам проезжающих водителей, утренние ДТП вызваны гололедом — на трассе сильная наледь, дорожная поверхность не обработана противогололедными средствами, ничем не посыпана. В результате на трассе — аварии и заторы.

ДТП Челябинск - Златоуст
На этой же трассе почти одновременно произошло и другое ДТП
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сегодня, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст произошло массовое ДТП. Информацию о происшествии передает корреспондент URA.RU. «Шесть машин в ДТП на трассе М5 в районе поселка Мисяш. Две машины в кювете, две на обочине, одна поперек дороги и еще одна машина такси стоит на дороге», — сообщил журналист. Также, как заметил корреспондент URA.RU, недалеко от массового ДТП почти одновременно с этим случилось и другое ДТП — два автомобиля столкнулись на трассе. По отзывам проезжающих водителей, утренние ДТП вызваны гололедом — на трассе сильная наледь, дорожная поверхность не обработана противогололедными средствами, ничем не посыпана. В результате на трассе — аварии и заторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...