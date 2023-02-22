Сегодня, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст произошло массовое ДТП. Информацию о происшествии передает корреспондент URA.RU.
«Шесть машин в ДТП на трассе М5 в районе поселка Мисяш. Две машины в кювете, две на обочине, одна поперек дороги и еще одна машина такси стоит на дороге», — сообщил журналист.
Также, как заметил корреспондент URA.RU, недалеко от массового ДТП почти одновременно с этим случилось и другое ДТП — два автомобиля столкнулись на трассе. По отзывам проезжающих водителей, утренние ДТП вызваны гололедом — на трассе сильная наледь, дорожная поверхность не обработана противогололедными средствами, ничем не посыпана. В результате на трассе — аварии и заторы.
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