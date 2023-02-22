22 февраля 2023

Курганские VIP и силовики возложили цветы в честь Дня защитника Отечества. Фото

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, возложение цветов, похороны
В Кургане возложили цветы к Вечному огню в честь праздника 23 февраля Фото:

Курганские чиновники и силовики возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также члены правительства, первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов, военный комиссар Айрат Зарипов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В Кургане в День защитника Отечества, 23 февраля, состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню „Спасибо тебе, солдат“. Память воинов, мужественно сражавшихся за свою Родину в разные периоды ее истории, почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, члены правительства, первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, военком Курганской области Айрат Зарипов, представители силовых ведомств», — говорится в сообщении. Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана и замгубернатора области вышли на митинг. Он прошел в преддверии Дня защитника Отечества в ЦПКиО. На мероприятии собралось несколько тысяч человек.

Курганские VIP возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества
Фото:
Почтить память геров пришли замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов и военный комиссар Айрат Зарипов
Фото:
Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры
Фото:

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Курганские чиновники и силовики возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также члены правительства, первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов, военный комиссар Айрат Зарипов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В Кургане в День защитника Отечества, 23 февраля, состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню „Спасибо тебе, солдат“. Память воинов, мужественно сражавшихся за свою Родину в разные периоды ее истории, почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, члены правительства, первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, военком Курганской области Айрат Зарипов, представители силовых ведомств», — говорится в сообщении. Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана и замгубернатора области вышли на митинг. Он прошел в преддверии Дня защитника Отечества в ЦПКиО. На мероприятии собралось несколько тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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