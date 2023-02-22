Курганские VIP и силовики возложили цветы в честь Дня защитника Отечества. Фото

23 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Кургане возложили цветы к Вечному огню в честь праздника 23 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские чиновники и силовики возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также члены правительства, первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов, военный комиссар Айрат Зарипов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В Кургане в День защитника Отечества, 23 февраля, состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню „Спасибо тебе, солдат“. Память воинов, мужественно сражавшихся за свою Родину в разные периоды ее истории, почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, члены правительства, первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, военком Курганской области Айрат Зарипов, представители силовых ведомств», — говорится в сообщении. Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана и замгубернатора области вышли на митинг. Он прошел в преддверии Дня защитника Отечества в ЦПКиО. На мероприятии собралось несколько тысяч человек. Курганские VIP возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества Фото: Правительство Курганской области Почтить память геров пришли замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов и военный комиссар Айрат Зарипов Фото: Правительство Курганской области Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры Фото: Правительство Курганской области

Курганские чиновники и силовики возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, а также члены правительства, первый замглавы города Кургана Павел Каргаполов, военный комиссар Айрат Зарипов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В Кургане в День защитника Отечества, 23 февраля, состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню „Спасибо тебе, солдат“. Память воинов, мужественно сражавшихся за свою Родину в разные периоды ее истории, почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, члены правительства, первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, военком Курганской области Айрат Зарипов, представители силовых ведомств», — говорится в сообщении. Также в мероприятии участвовали представители ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана и замгубернатора области вышли на митинг. Он прошел в преддверии Дня защитника Отечества в ЦПКиО. На мероприятии собралось несколько тысяч человек.