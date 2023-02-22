В ХМАО рецидивист напал на продавщицу магазина с пистолетом. Видео

23 февраля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Грабитель избил продавщицу и забрал деньги из кассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) мужчина с оружием ограбил продуктовый магазин и избил продавщицу, попытавшуюся дать ему отпор. Информацию о происшествии корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В ночь со среды на четверг было совершено нападение на продуктовый магазин в Сургуте. У женщины (продавец — прим. URA.RU) травма головы и перелом одного из пальцев. Злоумышленник похитил из кассы 3800 рублей и скрылся. В настоящее время личность и местонахождение устанавливаются. Какое оружие было в момент нападение у преступника пока не известно. Проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Преступники похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливается.

В Сургуте (ХМАО) мужчина с оружием ограбил продуктовый магазин и избил продавщицу, попытавшуюся дать ему отпор. Информацию о происшествии корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В ночь со среды на четверг было совершено нападение на продуктовый магазин в Сургуте. У женщины (продавец — прим. URA.RU) травма головы и перелом одного из пальцев. Злоумышленник похитил из кассы 3800 рублей и скрылся. В настоящее время личность и местонахождение устанавливаются. Какое оружие было в момент нападение у преступника пока не известно. Проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Преступники похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливается.