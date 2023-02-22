22 февраля 2023

В ХМАО рецидивист напал на продавщицу магазина с пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, терроризм, балаклава, пм, преступление, прицел, выстрел, ограбление, ауе, банда, криминал, разбой, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, терракт, дуло пистолета
Грабитель избил продавщицу и забрал деньги из кассы Фото:

В Сургуте (ХМАО) мужчина с оружием ограбил продуктовый магазин и избил продавщицу, попытавшуюся дать ему отпор. Информацию о происшествии корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

«В ночь со среды на четверг было совершено нападение на продуктовый магазин в Сургуте. У женщины (продавец — прим. URA.RU) травма головы и перелом одного из пальцев. Злоумышленник похитил из кассы 3800 рублей и скрылся. В настоящее время личность и местонахождение устанавливаются. Какое оружие было в момент нападение у преступника пока не известно. Проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Преступники похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливается.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Сургуте (ХМАО) мужчина с оружием ограбил продуктовый магазин и избил продавщицу, попытавшуюся дать ему отпор. Информацию о происшествии корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В ночь со среды на четверг было совершено нападение на продуктовый магазин в Сургуте. У женщины (продавец — прим. URA.RU) травма головы и перелом одного из пальцев. Злоумышленник похитил из кассы 3800 рублей и скрылся. В настоящее время личность и местонахождение устанавливаются. Какое оружие было в момент нападение у преступника пока не известно. Проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Преступники похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...