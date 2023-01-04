В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт»

Грабители украли из магазина деньги и телефон Фото: Размик Закарян © URA.RU

На улице Челюскинцев в Екатеринбурге неизвестные ограбили продуктовый магазин «Жизньмарт». Они похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливают. Информацию об ограблении URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 11. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января двое 25-летних мужчин пришли в гости к девушкам, с которыми познакомились в соцсетях, чтобы отпраздновать Новый год. Но в ходе вечеринки в квартире появились двое других незнакомцев, которые ограбили гостей.