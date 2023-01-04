04 января 2023
03 января 2023

В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Грабители украли из магазина деньги и телефон Фото:

На улице Челюскинцев в Екатеринбурге неизвестные ограбили продуктовый магазин «Жизньмарт». Они похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливают. Информацию об ограблении URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 11. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января двое 25-летних мужчин пришли в гости к девушкам, с которыми познакомились в соцсетях, чтобы отпраздновать Новый год. Но в ходе вечеринки в квартире появились двое других незнакомцев, которые ограбили гостей.

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На улице Челюскинцев в Екатеринбурге неизвестные ограбили продуктовый магазин «Жизньмарт». Они похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливают. Информацию об ограблении URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 11. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января двое 25-летних мужчин пришли в гости к девушкам, с которыми познакомились в соцсетях, чтобы отпраздновать Новый год. Но в ходе вечеринки в квартире появились двое других незнакомцев, которые ограбили гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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