Пилот упавшего в Белгородской области самолета погиб

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Истребитель Су-35, истребитель, су-35, сухой
Штурмовик Су-25 упал в Белгородской области Фото:

Пилот штурмовика Су-25, который упал в Белгородской области, погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Летчик погиб», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, заявили в ведомстве.

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Пилот штурмовика Су-25, который упал в Белгородской области, погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Летчик погиб», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, заявили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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