Пилот упавшего в Белгородской области самолета погиб

Штурмовик Су-25 упал в Белгородской области
Пилот штурмовика Су-25, который упал в Белгородской области, погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Летчик погиб», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, заявили в ведомстве.
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