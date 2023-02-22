Губернатор Шумков поздравил с 23 февраля военных, которых наградил Путин

23 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил с праздником военных 232-й гвардейской артбригады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День защитника Отечества поздравил военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, а также мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Ранее президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание. «Дорогие наши ребята, все, кто сегодня выполняет свой воинский долг, не посрамив память дедов и прадедов, отважно каждый день идет в бой за Отчизну, за своих родных, за свой дом, за мирное небо над головой своих детей, День защитника Отечества — это именно ваш праздник. Сердечно благодарю вас за ваш ратный подвиг, мужество и героизм. Помогай вам Бог. С праздником!», — сказал Шумков. Также глава региона пожелал всем скорейшего возвращения домой с победой и пообещал военным продолжить поддерживать их всем необходимым. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники и силовики почти память героев у Вечного огня. В церемонии возложения цветок ко Дню защитника Отечества приняли участие замгубернатора Константин Ермаков, Наталья Кирилова и первый замглавы мэра города Павел Каргаполов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День защитника Отечества поздравил военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, а также мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Ранее президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание. «Дорогие наши ребята, все, кто сегодня выполняет свой воинский долг, не посрамив память дедов и прадедов, отважно каждый день идет в бой за Отчизну, за своих родных, за свой дом, за мирное небо над головой своих детей, День защитника Отечества — это именно ваш праздник. Сердечно благодарю вас за ваш ратный подвиг, мужество и героизм. Помогай вам Бог. С праздником!», — сказал Шумков. Также глава региона пожелал всем скорейшего возвращения домой с победой и пообещал военным продолжить поддерживать их всем необходимым. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники и силовики почти память героев у Вечного огня. В церемонии возложения цветок ко Дню защитника Отечества приняли участие замгубернатора Константин Ермаков, Наталья Кирилова и первый замглавы мэра города Павел Каргаполов.