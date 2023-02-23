Финансовый консультант назвал наиболее привлекательные активы для вложения денег

Финансовый консультант призвала вкладывать деньги в недвижимость и золото

24 февраля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Золото продолжит расти в цене в 2023 году, сказала Алена Никитина Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В период кризиса лучше задуматься о покупке недвижимости или золота, как способа вложения средств. Об этом URA.RU рассказала финансовый консультант Алена Никитина. «Золото стало более привлекательным для покупки. Сейчас время нестабильное, и оно традиционно является защитным активом именно в кризисные времена. Поэтому его покупают во всем мире. Золото планомерно растет. С мая выросло на 40% и скорее всего продолжит расти. Несмотря на то, что спрос на недвижимость снизился, она остается вполне привлекательным активом. Льготную ипотеку отменили, и цены постепенно будут возвращаться к более менее рыночным. Лучше приобретать небольшие квартиры с транспортной доступностью. Также можно приобретать коммерческие объекты на нижних этажах и переделывать их в жилые. В кризис лучше иметь активы, которые имеют под собой что-то реальное, например, стены или золото», — сказала Алена Никитина. Она отметила, что некоторые ранее привлекательные активы потеряли свою актуальность. «За последний год все очень сильно поменялось. Например, ушли зарубежные активы как способ инвестирования. Новым клиентам зарубежные брокеры перестали открывать счета, но продолжили обслужить счета, которые уже были открыты. При этом российские ценные бумаги на фоне всего последнего года выглядят наиболее устойчиво и более привлекательно», — сообщила специалист. По ее словам, не стоит задумываться о покупке валюты. «Все мы видели, как со 120 рублей за доллар все упало до 60. Люди понимают, что валюта может не только расти, но и падать. Те, кто купил на 100-120 не будут покупать даже сейчас. Именно валютные торги потеряли привлекательность», — заключила финансовый консультант. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период кризиса лучше задуматься о покупке недвижимости или золота, как способа вложения средств. Об этом URA.RU рассказала финансовый консультант Алена Никитина. «Золото стало более привлекательным для покупки. Сейчас время нестабильное, и оно традиционно является защитным активом именно в кризисные времена. Поэтому его покупают во всем мире. Золото планомерно растет. С мая выросло на 40% и скорее всего продолжит расти. Несмотря на то, что спрос на недвижимость снизился, она остается вполне привлекательным активом. Льготную ипотеку отменили, и цены постепенно будут возвращаться к более менее рыночным. Лучше приобретать небольшие квартиры с транспортной доступностью. Также можно приобретать коммерческие объекты на нижних этажах и переделывать их в жилые. В кризис лучше иметь активы, которые имеют под собой что-то реальное, например, стены или золото», — сказала Алена Никитина. Она отметила, что некоторые ранее привлекательные активы потеряли свою актуальность. «За последний год все очень сильно поменялось. Например, ушли зарубежные активы как способ инвестирования. Новым клиентам зарубежные брокеры перестали открывать счета, но продолжили обслужить счета, которые уже были открыты. При этом российские ценные бумаги на фоне всего последнего года выглядят наиболее устойчиво и более привлекательно», — сообщила специалист. По ее словам, не стоит задумываться о покупке валюты. «Все мы видели, как со 120 рублей за доллар все упало до 60. Люди понимают, что валюта может не только расти, но и падать. Те, кто купил на 100-120 не будут покупать даже сейчас. Именно валютные торги потеряли привлекательность», — заключила финансовый консультант.