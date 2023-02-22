Депутат заксобрания Пермского края покинул девелоперский проект из-за убытков

Депутат заксобрания Прикамья Геннадий Шилов вышел из девелоперского проекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Геннадий Шилов покинул девелоперский проект в Перми из-за того, что он приносил ему одни убытки. Об этом народный избранник сообщил одному из местных СМИ. Ранее он был совладельцем участка, который принадлежит ООО «Капитель».

«Депутат заксобрания Геннадий Шилов сообщил, что больше не является совладельцем участка в Перми по улице Екатерининская, 72, рядом с ТЮЗом. За время, которое депутат находился в числе совладельцев участка, он принес господину Шилову только убытки», — пишет издание «Ъ-Прикамье».

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 97% ООО «Капитель» принадлежат гендиректору ЗАО «Проминформ» Дмитрию Бурдину. Остальные доли распределены между совладельцем гостиницы «Урал» Виктором Селивановым и депутатом заксобрания Прикамья Геннадием Шиловым.

По данным «Ъ-Прикамье», в 2008 году ООО «Капитель» выдали разрешение на строительство 12-этажного торгово-офисного здания на улице Екатерининской, 72, однако к возведению объекта компания так и не приступила. Через восемь лет «Капитель» предложила увеличить высоту объекта до 25 этажей. Сначала власти города согласовали снятие лимитов по высоте, но затем прежние власти Пермского края заблокировали реализацию проекта. Сейчас краевая инспекция по охране объектов культурного наследия добивается в суде, чтобы разрешение на строительство здания отозвали.