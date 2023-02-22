22 февраля 2023
21 февраля 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил земляков с Днем защитника Отечества

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов верит в победу России над врагами Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Соответствующий пост размещен на официальной странице главы региона в telegram-канале.

«Поздравляю ямальцев с Днем защитника Отечества! Сегодня мы с особым трепетом вспоминаем о подвигах наших ветеранов. Гордимся теми, кто прямо сейчас геройски отстаивает честь и интересы нашей Родины. Низкий вам поклон. Победа обязательно будет за нами. С праздником!», — сказал Дмитрий Артюхов в поздравлении.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества. В поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов, и юнармеец Сабина Назарова. Накануне губернатор Югры приняла участие в митинге — концерте в Ханты-Мансийске.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Соответствующий пост размещен на официальной странице главы региона в telegram-канале. «Поздравляю ямальцев с Днем защитника Отечества! Сегодня мы с особым трепетом вспоминаем о подвигах наших ветеранов. Гордимся теми, кто прямо сейчас геройски отстаивает честь и интересы нашей Родины. Низкий вам поклон. Победа обязательно будет за нами. С праздником!», — сказал Дмитрий Артюхов в поздравлении. Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества. В поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов, и юнармеец Сабина Назарова. Накануне губернатор Югры приняла участие в митинге — концерте в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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