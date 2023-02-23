23 февраля 2023

Небензя запретил ЕС лезть к России с нетрадиционными ценностями

Постпред РФ при ООН Небензя: не надо к нам лезть с нетрадиционными ценностями
© Служба новостей «URA.RU»
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Политика нетрадиционных европейских ценностей неприемлема в РФ, заявил Василий Небензя Фото:

Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Стране это не нужно. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, традиционные семьи в Европе стали «чем-то неприличным».

«Что теперь осталось от ваших ценностей? Вы превратили женщину в мужчину, а того — в небинарную личность, во что-то среднеродное, а точнее — совсем безродное. Мы тягаться с вами не намерены. И к нам не надо лезть с такими ценностями», — заявил Василий Небензя на очередном заседании Совбеза ООН. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что некоторые западные государства пытаются привить другим странам ценности ЛГБТ. По мнению чиновника, это является проявлением тоталитаризма. В посольстве РФ в США считают, что Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела России, когда позволяет себе критиковать законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории РФ.

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Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Стране это не нужно. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, традиционные семьи в Европе стали «чем-то неприличным». «Что теперь осталось от ваших ценностей? Вы превратили женщину в мужчину, а того — в небинарную личность, во что-то среднеродное, а точнее — совсем безродное. Мы тягаться с вами не намерены. И к нам не надо лезть с такими ценностями», — заявил Василий Небензя на очередном заседании Совбеза ООН. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что некоторые западные государства пытаются привить другим странам ценности ЛГБТ. По мнению чиновника, это является проявлением тоталитаризма. В посольстве РФ в США считают, что Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела России, когда позволяет себе критиковать законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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