Посольство РФ обвинило США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

26 ноября 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

В посольстве России ответили на критику США из-за запрета ЛГБТ-пропаганды в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела России, когда позволяет себе критиковать законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории РФ. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США. «Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — высказали мнение дипломаты РФ, опубликованное в telegram-канале ведомства. Они потребовали уважать выбор народа РФ. А также придерживаться нравственных ориентиров, «которые передаются от поколения к поколению», отметили в посольстве. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. «Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», заявлял спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Позже государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал отменить данный законопроект. По его словам, такая мера нарушает права ЛГБТ.

Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела России, когда позволяет себе критиковать законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории РФ. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США. «Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — высказали мнение дипломаты РФ, опубликованное в telegram-канале ведомства. Они потребовали уважать выбор народа РФ. А также придерживаться нравственных ориентиров, «которые передаются от поколения к поколению», отметили в посольстве. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. «Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», заявлял спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Позже государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал отменить данный законопроект. По его словам, такая мера нарушает права ЛГБТ.