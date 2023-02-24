В Свердловском городе установят памятник святым покровителям семьи

В Верхней Туре установят композицию «Петр и Феврония Муромские»

Композицию Петра и Февронии установят в Верхней Туре (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Верхней Туре (Свердловская область) установят композицию «Петр и Феврония Муромские» по инициативе городского Совета ветеранов. Об этом сообщило местное издание.

«По проекту композиция состоит из трех частей: фигуры Петра и Февронии и арки, вершину которой венчает лик Христа, выполненный из цветного стекла. Композицию выполнят из стали методом плазменной резки, с применением антивандального и антикоррозийного покрытия», — рассказали на сайте издания «Голос Верхней Туры».

Ожидаемая дата реализации проекта — 30 декабря. Стоимость проекта — 1 300 000рублей, из них 5% — это средства, собранные жителями города.

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